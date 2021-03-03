В Совете Федерации обсудили развитие аграрного сектора Дагестана

Развитие агропромышленного комплекса Республики Дагестан и повышение эффективности природопользования в его северной зоне обсуждалось в рамках заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Заседание Комитета проводилось во второй день Дней Дагестана в верхней палате Федерального Собрания РФ. На заседании с основным докладом выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Врио вице-премьера РД в своем выступлении отразил основные сельскохозяйственные показатели региона, в том числе и в животноводстве.

Касательно поголовья КРС и МРС, то коз и овец здесь сосредоточено более двадцати процентов от общероссийского поголовья, крупный рогатый скот — более пяти процентов. В республике существует система отгонного животноводства: скот перегоняется два раза в год на зимние и летние отгонные земли. Зимние отгонные земли площадью в семьсот семьдесят три тысячи гектар находятся в регионе «Кизлярские пастбища», зимой каждого года здесь содержатся более полутора миллиона овец. Однако данные площади подвергаются опустыниванию и появлению очагов открытых песков. Данные процессы усиливаются с каждым годом.

Для решения проблемы, по словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, необходимо провести ряд мероприятий, в числе которых почвенно-агроэкологическое и геоботаническое обследования, мелиоративные мероприятия, а также оптимизация нагрузки на отгонные земли в зависимости от их продуктивности.