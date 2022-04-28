В социальных сетях главы Дагестана вышел отчёт о строительстве водоводов

Обеспечение дагестанцев качественной водой в нужных объемах — одна из приоритетных задач главы Дагестана Сергея Меликова. Большую работу в этом направлении по его поручению ведёт республиканский Минстрой. В ближайшее время можно будет увидеть первые результаты.

В Избербаше завершается замена 1,5 километрового отрезка водопровода «Каспийск-Избербаш», который вследствие меньшего диаметра трубы снижал объем поступающей в город воды. Устраняются незаконные. Частные получат другой источник для полива.

Кроме того, в Избербаше планируется строительство очистных сооружений водоснабжения, реконструкция водопроводных сетей (68 км), а также реконструкция внешней системы водоснабжения (22,5 км). На данный момент завершаются работы по разработке проектно-сметной документации указанных проектов.

Строительство магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» позволит полностью исключить канал имени Октябрьской революции (КОР) из системы водоснабжения городов и прилегающих населенных пунктов, что позволит обеспечить качественным водоснабжением население указанных муниципалитетов численностью более 700 тыс. человек.