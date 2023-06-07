В «Солнышке» — тепло и солнечно!

Лето – поистине золотая пора. Ведь от того, как человек отдохнёт. какую психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции приобретёт, чем обогатится, какой настрой получит на предстоящий год, зависит его дальнейшая успешность, рождение и реализация новых планов и замыслов .

Для отдыха детей в Тарумовском районе распахнул свои двери летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко» при Карабаглинской СОШ. Здесь наберутся сил и проведут увлекательный досуг 25 ребят.

«Лето – это прежде всего солнечные и тёплые деньки , поэтому наш лагерь и называется «Солнышко». Уже с самого утра школа наполнилась детским смехом и веселым шумом

5 июня проходило мероприятие, посвящённое открытию пришкольного лагеря «Солнышко». С началом смены ребят поздравили директор школы Александра Рафаэловна Наникова; завуч по УВР Светлана Ивановна Наникова и начальник лагеря Елена Федоровна Маргарян.

Мероприятие, посвященное открытию лагеря, было очень интересным. Для начала должны были отгадать название лагеря, и мы с этим легко справились. Потом мы водили хороводы вокруг фонтана, танцевали танец «Маленьких утят», играли в разные игры. После торжественной линейки нас пригласили в столовую и накормили вкусным завтраком. А потом начались занятия по интересам: группа детей играла в теннис, другие – в шахматы. А с каким воодушевлением ребята рисовали на асфальте! В своих рисунках они запечатлели все свои представления о лете, о мире, о дружбе. День завершился вкусным обедом.

Мы с нетерпением ждем, когда наступит новый день и мы опять встретимся в лагере! Вожатые у нас замечательные, с ними интересно и весело.

Как же здорово вместе проводить время! Хотим выразить большую благодарность тем, кто побеспокоился о нашем досуге во время летних каникул! Спасибо за начало нашего интересного отдыха, за общение и улыбки, за море положительных эмоций!», — рассказали юнкоры школьной газеты «Пульс школы» Карабаглинской СОШ.