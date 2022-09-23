Общество

В Сочи стартовал форум современной журналистики «Вся Россия 2022»

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Дагестанскую делегацию, в составе ряда редакторов и сотрудников региональных СМИ, а также съемочной бригады телеканала РГВК «Дагестан», возглавляет руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов.

Дагестан в числе иных участников форума презентует свой стенд республиканской печатной и книжной продукции, посвященный 100-летию Расула Гамзатова и 90-летию Фазу Алиевой.

Отметим, это уже 26-й форум современной журналистики «Вся Россия». Главной особенностью события в этом году стало присутствие журналистов Луганской и Донецкой народных республик.

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