В Сочи стартовал форум современной журналистики «Вся Россия 2022»

Дагестанскую делегацию, в составе ряда редакторов и сотрудников региональных СМИ, а также съемочной бригады телеканала РГВК «Дагестан», возглавляет руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов.

Дагестан в числе иных участников форума презентует свой стенд республиканской печатной и книжной продукции, посвященный 100-летию Расула Гамзатова и 90-летию Фазу Алиевой.

Отметим, это уже 26-й форум современной журналистики «Вся Россия». Главной особенностью события в этом году стало присутствие журналистов Луганской и Донецкой народных республик.