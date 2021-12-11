В случае выявления поддельного сертификата о вакцинации будет наказан и его покупатель и продавец

В нашей стране введена уголовная ответственность за покупку поддельного сертификата о вакцинации. Однако здесь наказание разнится в зависимости от того получил ли человек права, которые положены гражданам, прошедшим процедуру вакцинации. В случае, если вы нарушите правомерный порядок получения сертификата и постараетесь получить его нелегально, то вам грозит лишение свободы на срок до двенадцати месяцев или же принудительные работы. Данные меры осуществляются в рамках части 3 ст. 327 УК РФ.

Однако, за осуществление деятельности, используя поддельный сертификат, наказание будет другим. В случае, если гражданин отправиться за границу по поддельному сертификату, то в виде наказания могут быть применены следующие меры: штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до полугода, или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Эти меры оговорены в ч. 5 ст. 327 УК РФ. однако, если в ходе вашей деятельности вы заболеете коронавирусом и заразите других, в этом случае наказание будет еще строже: штраф от полумиллиона до 700 000 рублей либо лишение свободы на срок до 24 месяцев

Для тех, кто реализует преступную возможность предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.