В следующем году в Дагестане пройдет агропромышленный форум «Даг-Агро-Каспий»

В Минсельхозпроде Дагестана прошло совещание по обсуждению вопроса организации агропромышленного форума «Даг-Агро-Каспий».

В совещании, которое прошло под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова, приняли участие руководители структурных подразделений министерства, руководитель компании «Рос Экспо Тент» Сергей Некрасов, председатель Ассоциации «Теплицы Дагестана» Арсен Джамалутдинов, представители этих структур.

На выставке «Даг-Агро-Каспий» аграрные компании России представят широкий ассортимент материалов, техники, оборудования для производства и переработки продукции растениеводства. Мероприятие планируется провести на базе Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева. Опыт организации подобных мероприятий на этой площадке имеется, в частности в октябре 2022 года здесь прошла 10-я выставка тепличного хозяйства «Даг-Агро».

Как отметил первый заместитель министра, сегодня АПК Дагестана демонстрирует устойчивый рост. И модернизирующиеся секторы аграрной экономики нуждаются в притоке новых технологий, инноваций, подходов к решению возникающих вопросов в садоводстве, виноградарстве, в овощеводстве и других направлениях растениеводства.

«В рамках форума планируется проведение круглых столов, дискуссий по перспективам развития АПК Республики Дагестан. Очень приятно, что ведущие российские агропромышленные компании проявляют огромный интерес к сельскому хозяйству Дагестана, видят потенциал и перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Проведение такого мероприятия позволит дагестанским аграриям установить новые деловые связи и наращивать развитие своих производств», — сообщил Шарип Шарипов.