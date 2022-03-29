В СКФО запустят первые туристические чартеры запустят в Махачкалу

Сегодня, 29 марта, в Пятигорске на площадке музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история» открылся Форум «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

В форуме приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, банковской сферы и институтов развития, выступили аппарат полномочного представителя Президента РФ в СКФО, Министерство экономического развития России и Северо-Кавказский федеральный университет.

Делегацию от Республики Дагестан возглавил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Юрий Чайка подчеркнул, что главной целью форума является усиление и расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества, чтобы «те инициативы, которые рождаются в различных структурах, оперативно рассматривались на всех уровнях и внедрялись в экономические и социальные процессы на местах».

Полпред отметил, что, несмотря на санкции, на Северном Кавказе сохраняется устойчивость социально-экономической ситуации.

Этого удалось достичь, благодаря блик, что по итогам 2021 года был сформирован значительный задел в поступательном развитии отраслей экономики. На 5,5% вырос индекс промышленного производства. Индекс производства продукции сельского хозяйства увеличился более чем на 12%.

Восстановились после снятия коронавирусных ограничений сферы розничной торговли и оказания услуг — с ростом, превышающим 6 и 16 % соответственно.

В регионе будет внедряться полетная программа, в которой запланировано 9 рейсов.

Туристический чартер позволяет сформировать доступные туристические предложения «под ключ» — это пакетное предложение, в котором все продумано и предусмотрено для туриста (логистика, проживание, питание, транспорт, экскурсионная составляющая). Вылеты запланированы с частотой два раза в неделю.