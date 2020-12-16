В СКФО налаживают экспорт риса

В Дагестане в этом году собрали 113 тысяч тонн риса. Выросла урожайность белого зерна и в Чеченской республике. Комплексная программа развития мелиорации позволила увеличить производство риса. Оросительную систему развивают и другие республики Северного Кавказа.

Аграрные министерства региона намерены внедрять и современные технологии, чтобы вывести кавказский рис на экспорт.

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