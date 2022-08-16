В школах города Кизилюрт завершен капитальный ремонт

Масштабный капитальный ремонт в образовательных учреждениях Кизилюрта завершен в установленный срок. О 100% готовности объектов к сдаче доложили главе города Магомеду Магомедову руководители всех трех подрядных организаций. В подтверждение сказанного они пригласили главу на обход обновленных школ, где в самом деле на момент визита градоначальника все ремонтные работы были завершены и шла уборка помещения.

Глава Кизилюрта остался доволен увиденным и поблагодарил строителей за качественный и ответственный подход к ремонту. Он признал, что перед подрядчиками стояла непростая задача, ведь им предстояло не просто отремонтировать старое здание, а сделать это качественно и в сжатые сроки.

«От прежних школ здесь остались только стены. Обновили буквально все от электропроводки и канализации, до крыши и фасада. Такого масштаба работы в городе не проводились очень давно, а может даже и никогда, и я благодарю вас за то, что вы не подвели город и не подвели меня. Вы достойно справились со всеми взятыми обязательствами, подарив нашим детям и учителям новые школы», — сказал руководитель города.

Итогом рабочего обхода стало соблюдение условий дополнительного «персикового» соглашения, согласно которому мэр Кизилюрта обещал ящик персиков организации, завершившей ремонт в установленный срок.

«Это не те персики, которые продаются за каждым углом. Я сам сажал эти деревья, поливал и ухаживал за ними. Каждый фрукт в этом ящике выращен и сорван мной лично», — отметил Магомед Юсупович.

Напомним, что в федеральную программу капитального ремонта школ в текущем году вошли МБОУ СОШ 4, СОШ 8 и СОШ 9. Качество проводимых работ находилось на постоянном контроле администрации Кизилюрта с неоднократным посещением благоустраиваемых объектов.

Большое вниманием к масштабной программе было уделено и руководством республики, с инспекционным визитом здесь побывали Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, его заместители Манвел Мажонц и Ризван Газимагомедов, представители Министерства образования и Министерства строительства также оставшиеся довольны качеством и темпами ремонта.