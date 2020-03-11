В школах Дагестана установят автогородки

Министерство образования и науки Дагестана приобрело 60 передвижных автогородков. Эти платформы – точная копия дорожной сетки со светофорами и знаками, предназначены для изучения правил поведения на дороге и тренировок.

Школьников обучают на примере самых частых опасных случаев на дороге.

По информации министра Уммупазиль Омаровой, в республиканских школах также проходят уроки безопасности на дороге.

Воспитательные беседы ведутся и с родителями. До 20 тысяч учащихся являются юными инспекторами. Сегодня в движение входит 1600 отрядов.