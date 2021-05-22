В школах Агульского района прозвенел последний звонок

25 мая школьный звонок прозвучал для всех выпускников. Самый трогательный праздник в жизни каждого школьника ознаменовался торжественными мероприятиями во всех школах муниципалитета. Сотни детей в парадной форме приняли участие в торжествах, посвящённых окончанию учебного года.

Неизменно главными виновниками торжества стали выпускники. Учащиеся 4, 9 и 11 классов принимают поздравления и теплые пожелания перед новым жизненным этапом. В МКОУ «Тпигская СОШ» празднества проходят всегда с особым размахом. Это обусловлено тем, что школа является самой крупной в районе, и, будучи флагманом системы образования Агульского района, всегда приковывает к себе особое внимание.

В этот день, помимо педагогического коллектива и учащихся, в школу пришли родители, сельчане, а также гости мероприятия. Для зрителей была подготовлена яркая праздничная программа, в которой были и танцы, и постановки, и стихи. Важно, что каждое выступление было посвящено выпускникам, потому что в этот день они прощались со школой. Последний звонок открывает для них новый этап взрослой, самостоятельной жизни, где на смену школьным будням придет студенчество.

Батитай Габибулаева