В Шамильском районе проходит иммунизация против полиомиелита

До сегодняшнего дня в образовательных организациях муниципалитета с приглашением врачей, неоднократно проведены родительские собрания, где подробно разъяснено о проводимой иммунизации и ее необходимости.

Накануне в детском саду «Солнышко» прошло родительское собрание по вопросам иммунизации полиомиелитом.

Медики обратились к родителям с информацией о необходимости проведения дополнительной (туровой) вакцинации и ознакомили собравшихся с Постановлением Главного государственного санитарного врача по РД «О проведении дополнительной иммунизации против полиомиелита на территории РД».

Все мы должны понимать, что даже локальные вспышки полиомиелита потенциально опасны. Непривитые в такой ситуации не смогут чувствовать себя в безопасности.

Родители задали уточняющие вопросы и получили разъяснение от компетентных специалистов.

Напомним, проведение туровой иммунизации объясняется низким охватом профпрививками и отказами родителей прививать детей.

Необходимо разобщать привитых живой вакциной детей с теми детьми, которые не привиты от полиомиелита, так как в течение 60 дней с момента иммунизации не привитый ребёнок может заразиться полиомиелитом от получившего вакцину.