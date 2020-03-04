Здравоохранение

В Сергокалинском районе открыли мобильный центр мужского здоровья

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В Сергокале открыли мобильный центр мужского здоровья. Здесь будут лечить урологические заболевания.

Акция проходит в несколько этапов. Анкетирование прошло осенью прошлого года. За это время 350 человек прошли диагностическое обследование. Нуждающихся в улучшении здоровья отвезут на лечение.

После диагностики больных разделят на три группы: кому нужно лечение в ЦРБ Сергокалы; кого нужно отправить на лечение в Махачкалу и тех, кого отвезут в Москву.

Для прохождения обследования нужно заполнить анкету у участкового врача.

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