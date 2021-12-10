В Семендере появится трансформаторная подстанция

В поселке Семендер специалисты ПАО «Россети» – «Дагэнерго» завершают ремонтные работы по установке новой трансформаторной подстанции мощностью 630 кВт. Об этом сообщил врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц. «Новое оборудование улучшит электроснабжение улиц Иллазарова и Альбурикентская в микрорайоне № 2 поселка Семендер города Махачкалы. Работа по установке ведется в рамках программы повышения надежности энергоснабжения Махачкалы. В настоящее время работы по установке подстанции завершены на 90%. Все необходимые мероприятия будут завершены на следующей неделе. Это вторая установленная в Дагестане трансформаторная подстанция. Первую энергетики установили на улице Проектная в поселке Сулак. Всего же в рамках программы повышения надежности энергоснабжения жителей Махачкалы в столице и ее пригородах в следующем году будут установлены 54 такие подстанции», – написал в своем инстаграм-аккаунте Мажонц.

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