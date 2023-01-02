В село Маали Гергебильского района провели природный газ

Накануне в селе прошла церемония зажжения газового факела — на мероприятие собрались руководство района, представители Минюста РД, Собрания депутатов района, духовенства, учреждений и организаций района, газовой службы, общественность села.

Глава района Магомедали Тагиров поздравил сельчан с подачей голубого топлива и подчеркнул социальную и общественную значимость этого события для всех жителей.

Также Магомедали Тагиров поблагодарил газовые службы республики и вручил им Благодарственные письма.

Отметим, что строительство газопровода от Гергебильского ГРС до Маали началось в 2018 году на средства, полученные в качестве компенсации за ущерб от затопления при строительстве Гоцатлинской ГЭС. Газопроводный объект был сложным — пришлось прокладывать трубу по труднодоступной местности. Но обещание газовики выполнили — газ подан до начала нового года.

Теперь 1200 хозяйств села обеспечены газом — работы по внутренней разводке уже завершены, сельчане оформляют необходимые документы и могут подключиться к газопроводу.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/v-selo-maali-gergebilskogo-rajona-proveli-prirodnyj-gaz/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile