В селе Тпиг Агульского района построят школу на 300 мест

19 апреля в ходе рабочей поездки в Агульский район врио Главы РД Сергей Меликов посетил несколько социальных учреждений района, одной из которых была Тпигская средняя общеобразовательная школа. По этому поводу своими впечатлениями о посещении школы главой республики поделилась директор школы Гюлбагар Магомедова.

«Очень отрадно, что несмотря на свой плотный график работы глава республики нашел возможность приехать в столь отдаленный Агульский район и посетить Тпигскую СОШ. Наша школа является базовой школой Агульского района, где проводятся все значимые образовательные районные мероприятия: олимпиады, декады, здесь же сдают ЕГЭ и ОГЭ учащиеся со всех школ района. И при проведении такого рода масштабных мероприятий здесь ощущалась нехватка пространства и современных комфортных условий. Во время встречи Сергей Алимович, осмотрев нашу школу, убедился в острой необходимости строительства новой школы. Также он ознакомился с местом где будет возведена новая типовая школа, рассчитанная на 300 мест, основа для которой была заложена ещё в марте месяце при встрече с главой района Закиром Каидовым.

Педагогический коллектив и учащиеся нашей школы благодарны Сергею Меликову за заботу и внимание к нуждам школы», – сказала директор школы.

Батитай Габибулаева