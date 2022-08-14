В селе Терекли-Мектеб Ногайского района проходит XIV межрегиональный турнир по вольной борьбе «Степные богатыри»

Сегодня, 14 августа, в центре Ногайского района Республики Дагестан селе Терекли-Мектеб проходит XIV традиционный Всеногайский межрегиональный турнир по вольной борьбе «Степные богатыри», который собрал к себе участников и гостей со всех республик и областей Федерации, где компактно проживает ногайский этнос. Организаторами мероприятия выступили администрация Ногайского района, молодежный Центр » Яслык» и руководитель Государственного оркестра народных инструментов Бекмурза Кудайбердиев, автор этого проекта с 2007 года.

На фасаде здания госоркестра народных инструментов турнир торжественно открылся парадом участников этого спортивного состязания из Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Астраханской области, Чеченской Республики, Республики Дагестан. С приветственным словом от имени руководства Ногайского района РД к участникам и гостям турнира обратился глава муниципалитета Джамалутдин Эсиргепов.

Он отметил, что организация и проведение Всеногайского турнира по вольной борьбе является авторским проектом главного дирижера и художественного руководителя госоркестра ногайских народных инструментов Бекмурзы Кудайбердиева, который впервые стартовал в 2007 году в селе Терекли-Мектеб Ногайского района РД и имел большой резонанс среди ногайцев, проживающих в самых разных уголках России.

«От наших предков до нас дошел национальный вид спорта – борьба «Ак билек». В наши дни национальная борьба переживает свое новое рождение. Можно с уверенностью сказать, что участие в этом турнире послужит трамплином для дальнейшего роста наших молодых спортсменов. В нынешнем году здесь принимают участие более 100 спортсменов из КЧР, ЧР, Ставропольского края, Астраханской области и нашей республики. Такие мероприятия служат объединению, консолидации между регионами, дружбе народов», – подчеркнул руководитель района.

В своем выступлении Бекмурза Кудайбердиев обратил внимание, что нынешний турнир должен был быть по счету 16-м, однако из-за распространения новой коронавирусной пандемии его отложили в 2020-м и в 2021-х годах. За много лет проведения нашего турнира, сказал он, в жизни наших спортсменов произошли многие изменения и в лучшую сторону. Впервые в истории ногайского народа появился участник Олимпийских игр по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев. Он является неоднократным чемпионом Средней Азии, чемпионом Казахстана и множества престижных международных соревнований. Юсуп – член сборной команды Казахстана по вольной борьбе.

«Также хотелось бы отметить, что наши ставропольские ребята набирают серьезные обороты по вольной борьбе. Там появился серебряный призер чемпионата России Ибрагим Отевов. Хорошо проявили себя наши кубанские ногайцы, которые сумели стать сразу чемпионами Европы. Это – Амаль Керейтов и Амаль Джанбидаев. Я еще хотел бы отметить нашего тереклинского юного борца, очень скромного техничного, призера СКФО по вольной борьбе Казмухамеда Аблезова», – заметил Бекмурза Кудайбердиев.

Автор проекта этого турнира назвал его стартовой площадкой для будущих чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских игр. «Турнир «Степные богатыри» стал еще одной вехой в истории нашего народа», – завершил свою речь Бекмурза Кудайбердиев.

Депутат Народного Собрания РД Мурзадин Авезов выразил благодарность Бекмурзе Кудайбердиеву и вручил ему памятную медаль от ЦК КПРФ «100-летие образования СССР».Один из молодых депутатов республиканского парламента, заместитель председателя комитета по здравоохранению, труду и социальной политике НС РД Гасан Османов призвал всех участников турнира к единству, отметив, что только вместе мы представляем из себя народ, республику, страну. Он выразил благодарность организаторам турнира.

– Приятно, что этот турнир проводится уже в 14 раз. Это говорит о том, что он растет, развивается, привлекает к себе все больше участников. Также это говорит и о том, что есть интерес к такому виду спорта и вообще к консолидации ногайского народа. Поэтому приятно видеть, что из года в год меняются локации, меняются как бы форматы проведения этого турнира, но остается неизменным потребность ногайского народа к консолидации, к дружбе между народами, между регионами нашей страны.

Надеюсь, что турнир станет международным и будет объединять ногайцев всего мира. Желаю будущему 15 турниру «Степных богатырей» еще большего размаха.

Сегодня же 14 турнир проходит по-домашнему, по-семейному можно сказать, и приятно видеть наших братьев из КЧР, Чечни, Ставропольского края, Астраханской области. Руководители астраханской делегации хотят провести следующий 15 турнир «Степных богатырей» у себя в области. Это радует и наполняет сердце надеждой только на хорошее и позитивное. Мне приятно сегодня увидеть множество молодых ребят, у которых на лицах я читаю их готовность к соревнованиям еще большего формата и престижа. Уверен, что они будут показывать все свое умение и мастерство, мы сегодня увидим красивую равную и интересную борьбу, – сказал корреспонденту республиканской газеты «Голос степи» Гасан Османов.

Председатель совета имамов Ногайского района Али Арсланов: «Степные богатыри – это мощная профилактика по борьбе стерроризмом и экстремизмом, профилактика наркомании» Сегодняшний турнир вот уже много лет проводится в разных регионах проживания ногайцев. Он проводится не только для развития вольной борьбы, но и как профилактика терроризма и экстремизма, профилактика наркомании. Мы знаем, что сегодня много разных идеологий, которые очень плохо влияют на наших детей, а нам важен целостный мир каждого ребенка. Этот турнир является мощной профилактикой для всех, поэтому огромное спасибо Бекмурзе Кудайбердиеву, как организатору такого спортивного мероприятия, спасибо тем ребятам, принимающим активное участие в этом проекте, являясь примером для молодежи. Пусть этот турнир служит для созидания, объединения всех ногайцев.

Я желаю спортсменам удачи, а своему народу мира и благополучия,- сказал Али Арсланов.

На мероприятии также выступили глава Ногайского района КЧР Мурат Хапиштов, глава села Каршыга Шелковского района ЧР Рамиль Еракаев, председатель регионального отделения ФНКА «Ногай Эл» Ставропольского края Зейнадин Шандиев, президент Астраханской региональной молодежной общественной организации «Центр ногайской культуры «Эдиге» Ильдар Альмухамедов, полпред духовного управления мусульман РФ в СКФО, председатель духовного фонда «Казыят» Рашид Аказиев, председатель Совета имамов Ногайского района Алимбек Арсланов, председатель регионального отделения ФНКА «Ногай Эл» Чеченской Республики Альфия Курганова и другие.

В торжественном мероприятии по случаю открытия XIV традиционного Всеногайского межрегионального спортивного турнира по вольной борьбе «Степные богатыри» также приняли участие министр сельского хозяйства РД Мухтарбий Аджеков, депутат Ставропольской краевой Думы Заурбек Шерпеев, председатель Высшего Совета ФНКА «Ногай Эл» РФ Валерий Казаков, глава поселка Главный Сулак Кировского района Махачкалы Бадрудин Суюндуков, глава села Ораз-Аул Шелковского района ЧР Башир Узбеков, глава Села Растопуловка Астраханской области Мансур Сапаров.

После праздничного концерта в 14.30 часов дня начались финальные поединки участников турнира, которые завершатся к вечеру этого же дня.

Отметим, что проект «Степные богатыри» зародился в 2006 году по инициативе молодежи из села Терекли-Мектеб Ногайского района. В 2010 году началось его шествие по регионам компактного проживания ногайцев в России. С тех пор состязания стали традиционными и активно поддерживаются общеногайским этнокультурным движением. Оно-то и понятно: ведь турнир пропагандирует вольную борьбу, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление дружеских связей между регионами компактного проживания ногайцев.

Турнир поочередно проходил в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии и Дагестане. За эти годы выросла не только география, но и мастерство участников. Важной составляющей мероприятия является представление этнокультурных традиций принимающего региона. Проведение турнира способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовке к службе в рядах Вооруженных сил РФ, а также развитию межрегиональных связей и межэтнических отношений.