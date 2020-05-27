Нацпроекты в РД

В селе Новое Аргвани Гумбетовского района перешли к новому этапу строительства дорог по приоритетному проекту

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В селе Новое Аргвани Гумбетовского района проводят ремонт одной из улиц по программе «Мой Дагестан – мои дороги».

На данном этапе реконструируют улицу М. Сайпилаева.
Улицу много раз размывало ливнями и селевыми потоками. Ремонт был необходим.
Аргванинская молодежная организация написала благодарственное письмо Главе республики Владимиру Васильеву за возможность обновить общественные пространства и социальные объекты в селе.
В 2019 году отремонтировали школу в селе Новое Аргвани по проекту «Сто школ». В 2020-м сдадут новую школу в селе.
В этом году в Гумбетовском районе по республиканской приоритетной программе «Мой Дагестан — мои дороги» отремонтируют внутрисельские дороги на сумму до 8 млн рублей.

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