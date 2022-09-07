В селе Хосрех Кулинского района увековечили память Алика Газиева

Сегодня в с. Хосрех Кулинского района состоялся памятный митинг, посвященный увековечиванию имени младшего сержанта Алика Багаутиновича Газиева, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины. 7 сентября ему исполнилось бы 30 лет.

В честь Алика Газиева на стене спорткомплекса установили мемориальную доску. На торжественное мероприятии присутствовали односельчане, молодежь, общественники, военные комиссары Кулинского и Кизилюртовского районов, Михаил Драгайцев — командир стрелкового взвода 429 мотострелкового полка, дислоцирующегося во Владикавказе, в котором служил Алик Газиев, близкие и родные героя.

После торжественного открытия мемориальной плиты прошел волейбольный турнир среди школьников памяти Алика Газиева. В турнире участвовали команды Лакского и Кулинского районов.