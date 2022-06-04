В селе Чанкурбе побывал Нариман Абдулмуталибов и Мухтарбий Аджеков

Зампредседателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов и министр сельского хозяйства и продовольствия Мухтарбий Аджеков с рабочим визитом побывали в селе Чанкурбе Буйнакского района для оценки работ по строительству завода по мясопереработке. Строительство объекта стартовало весной 2021 года, на данный момент работы выполнены на 80%.

При мясокомбинате также создается убойный цех в 600 квадратных метров.

Комментируя развитие данной отрасли, Мухтарбий Аджеков подчеркнул, что «нам нужны цеха, которые будут осуществлять цивилизованные убой и переработку в промышленных масштабах».