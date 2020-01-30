В селе Буршаг восстановлена система водоснабжения

Зима в середине января в Агульском районе, в том числе и в селе Буршаг, выдалась суровой. Столбик термометра в Буршаге достигал отметки 18 градусов.

В результате такого похолодания и отсутствия воды в источнике основные системы водоснабжения замёрзли, и село практически осталось без воды.

Жители ходили за водой к роднику «дяди Багавдина», воды в котором мало. Приходилось стоять в очередях.

27 января в Буршаге начали очищать центральную магистраль от льда. Благодаря слаженным действиям сельчан водоснабжение в селе восстановлено.

Руслан Магарамов