Общество

В селе Буршаг восстановлена система водоснабжения

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Зима в середине января в Агульском районе, в том числе и в селе Буршаг, выдалась суровой. Столбик термометра в Буршаге достигал отметки 18 градусов.

В результате такого похолодания и отсутствия воды в источнике основные системы водоснабжения замёрзли, и село практически осталось без воды.

Жители ходили за водой к роднику «дяди Багавдина», воды в котором мало. Приходилось стоять в очередях.

27 января в Буршаге начали очищать центральную магистраль от льда. Благодаря слаженным действиям сельчан водоснабжение в селе восстановлено.

Руслан Магарамов

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