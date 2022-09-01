В селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук открылись детские сады

Сегодня, 1 сентября, в селах Новые-Викри и Сагаси-Дейбук Каякентского района торжественно открыли новые детские сады.

Жители населенных пунктов с нетерпением ждали этого момента: 120 детей в каждом из сел получили места в детском садике. В дошкольных учреждениях обеспечены все условия для полноценного развития малышей, есть комнаты для игр, спальни, буфеты, а также кабинет психолога, врачебный пункт, актовый и физкультурный залы. В учреждениях установлена современная техника и удобная мебель, на прилегающих территориях осуществлены работы по благоустройству, создано 8 групп по возрастам. С детьми будут работать 18 педагогов.

Открывая церемонию в селе Новые-Викри, руководитель муниципалитета Магомед Эльдерханов поздравил детей и их родителей с важным событием, пожелал детям хороших отметок, верных друзей, а также отметил, что село оперативно развивается и благоустраивается.

Так, за последние несколько лет здесь открылась новая школа на 420 человек, капитально отремонтирована старая школа на 360 мест, благодаря чему на данный момент в районе нет школ с трехсменным режимом, возведена и работает зона общественного отдыха жителей, появились парк и футбольное поле, прокладываются и асфальтируются дороги.