В селах Фите и Хутхул будут построены спортивные залы

Сегодня, 20 января, у главы Агульского района состоялось очередное совещание с руководителями организаций. Глава муниципалитета подверг критике руководителей учреждений, которые не считают нужным присутствовать на совещаниях, проводимых администрацией района.

Закир Каидов отметил, что за несерьезное отношение к совместной работе к руководителям районных учреждений будут применены меры вплоть до увольнения.

Далее перешли к обсуждению реализации проектов республиканского и федерального уровня. Каидов заявил, что по причине несвоевременной сдачи отчетов по объектам отделом ОКС и ЖКХ район расположился в красной зоне, когда при большей оперативности мог получить благодарность от главы республики.

«Вся работа исполнена. Мы в числе первых, которые сдали объекты по программе «Мой Дагестан — комфортная городская среда». Район мог бы получить грант Главы республики и на что–то потратить. Могли бы нас отметить, что мы сделали в числе первых, но из–за этих элементарных вещей мы оказались в хвосте», — высказался глава муниципалитета.

По этому поводу Закир Каидов раскритиковал работу ОКС и ЖКХ. Кроме того, глава района поручил создать комиссию для проверки объектов, возведенных под контролем ЖКХ.

«Если мы что-то неправильно делаем, подскажите, что мы должны сделать, чтобы все у нас наладилось. Если вместо начальников отделов я сам буду делать это все, то вы мне не нужны как начальники отделов. Я не за себя здесь переживаю, я переживаю за весь район», — сказал Закир Каидов.

В своем выступлении начальник отдела образования Магомед Гусейнов проинформировал руководителя муниципалитета о том, что на этой неделе состоится аттестация директоров школ.

Также начальник отдела сельского хозяйства проинформировал руководителя района о том, что в конце января состоится совещание с руководителями хозяйств по ходу зимовки, где возможно участие министра сельского хозяйства и продовольствия.

Глава муниципалитета напомнил о необходимости подачи документов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и заявил, что средства на софинансирование найдутся.

«Если в селе Худиг человек около 1 млн рублей потратил на школу, на детский сад. Нигде в других районах такого нет. Почти 1 млн 700 тысяч рублей потратили на эти объекты. Если главы сельских поселений не могут собрать необходимые средства для реализации проектов, значит они не работают. У нас в селах Фите и Хутхул, как и в других селах района, есть потребность в спортивных залах. Задание на проектирование уже есть, земельные участки выделены. Я уверен, что мы найдем софинансирование, найдем эти деньги», — заключил глава района.

Камиль Мирзоев