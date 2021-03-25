В Санкт-Петербурге состоялся показ детской одежды Суады Мусаевой

14 марта во дворце «Олимпия» Санкт-Петербурга состоялась премия «Успешные дети», в рамках которой прошла церемония награждения юных лауреатов. Вручение проводилось в нескольких номинациях, среди которых фотография, вокал, спорт и другие.

В каждой категории компетентным жюри рассматривались работы участников от четырёх до восемнадцати лет. Важно, что премия «Успешные дети» состоялась при спонсорской поддержке меценатов и учредителей. В рамках награждения в номинации «Дети года» состоялся показ детской одежды и игрушек ручной работы. В этот день на подиум вышли юные модели в одеждах от известных дизайнеров.

В числе тех, чьи работы были продемонстрированы в этот день, и член союза дизайнеров Санкт-Петербурга Суада Мусаева. Она основала лейбл «Suada kids», специализирующийся на производстве доступной и качественной одежды для детей и взрослых. По словам дизайнера, главный акцент в своих работах она ставит на натуральность и актуальность тканей, модных в этом сезоне, позволяющих создать неповторимый образ.

Работа, которая была представлена на показе, создавалась с заботой о ребенке, с обязательным акцентом на натуральных тканях, закрытых швах, необычном орнаменте.

Визитной карточкой работ российского дизайнера Суады Мусаевой является уникальная вышивка. Рукоделие становится главным украшением каждой работы, так как неизменно притягивает взгляд, удивляет и восхищает.

По словам дизайнера, философией её бренда является создание одежды, актуальной и современной, доступной и вместе с тем качественной. Эти аспекты позволят каждому юному моднику носить качественную одежду с большим удовольствием.

Алена Магомедова