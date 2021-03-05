В Санкт-Петербурге состоялась выставка картин «Ветер дальних странствий» выходца из Агульского района Мусы Мусаева

Муса Мусаев, деятель искусств, член Союза художников, профессор кафедры рисунка и живописи СПГУТД, член-корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств, заслуженный художника РД. Как таковых жанровых пристрастий у Мусы Мусаева, видимо, нет. Ему в равной степени удаются и пейзажи, и натюрморты, и портреты. Все они прежде всего красивы. Взгляд мастера радуется прекрасным мгновениям жизни — улыбке одной дочери, задумчивости другой, моменту цветения пиона, вечернему воздуху, повороту головы жены, разложенным на блюде свежим сочным фруктам. Выхватывая из окружающей нас жизни самые обычные явления, обобщая, не скатываясь в проработку вещественных деталей, художник помогает нам, зрителям, увидеть их совершенную самодостаточную красоту. Возможно, здесь сказывается влияние древних национальных традиций культуры, к которой Агул Муса, принадлежит по крови. Любовь дагестанских мастеров прошлых веков к тонкой проработке деталей орнаментов на коврах, оружии и керамике, стремление к чистому обобщенному образу — все эти особенности легко проследить и в творчестве художника.

Искусство призвано восхищать нас красотой и открывать путь к истине. А в чем истина, как не в красоте, в красоте, как творении, в которое вложены все силы и вся душа художника?

А сейчас у него новое увлечение – Китай, где художник преподносит зрителю свое видение этой древней страны и культуры.

«Все работы, которые пишу, всегда пропускаю через свою призму видения, и только после этого начинаю писать, и это может не всегда то, что ожидают и видят другие», – отмечает Агул Муса @agul_musa

Ответ на эти вопросы, возможно, мы найдем в работах Агул Мусы, одного из лучших современных мастеров дагестанской живописи в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Агульского района