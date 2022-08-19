В Санкт-Петербурге прошёл День Дагестана. В Белом зале Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова в рамках ежегодного фестиваля «LERMONTOV_FEST 2022» состоялся вечер, посвященный Дагестану. В нем приняли участие сотрудники постпредства, полномочный представитель Республики Ингушетия в Северной столице и Ленинградской области Юнус Хаутиев, члены Содружества дагестанской молодежи, работники библиотеки, петербуржцы, в том числе и наши земляки.

В фойе зала проходила выставка изделий ручной работы дагестанских мастеров. Были представлены также книги М.Ю. Лермонтова из фонда Российской национальной библиотеки, переведенные на языки народов Дагестана: повесть «Бэла» на лезгинском языке, изданная в 1935 году в Махачкале, роман «Герой нашего времени» на аварском (1969 г.), избранные произведения М.Ю. Лермонтова на лакском, табасаранском и на других языках (1941 г.).

Руководитель Представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов поблагодарил организаторов и участников вечера, далее остановился на некоторых аспектах жизни и творчества М. Лермонтова.

Заведующая отделом краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки РД имени Расула Гамзатова Патимат Муртазалиева подключилась к выставке онлайн. Она рассказала о переводах произведений М.Ю. Лермонтова на языки народов Дагестана.

Полномочный представитель Республики Ингушетия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Юнус Хаутиев, сотрудники библиотеки Инна Локотникова, Ольга Селимова, председатель совета Содружества молодежи Дагестана в Санкт-Петербурге, доцент кафедры гражданского права юридического факультета РГПУ имени А. И. Герцена Асель Рашидова и другие в своих выступлениях раскрыли тему.