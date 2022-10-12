В Санкт-Петербурге пройдет XIV ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур»

Медиаконгресс «Содружество журналистов» и Государственный Эрмитаж информирует, что с 24 по 26 октября 2022 года в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже пройдет XIV ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур».
В рамках «Диалога Культур» в 2022 году пройдет:
Практическая конференция в Эрмитажном театре «Диалог культур в медиапространстве Евразии», где выступят ведущие мэтры журналистики, кино, фотографии и других креативных индустрий России и стран постсоветского пространства;
Представление трансграничных медиапроектов представителей российских и
евразийских медиа;
Фестиваль короткометражных фильмов и телевизионных сюжетов и международная фотовыставка, объединённые темой «Я здесь живу»;
Подведение итогов Всероссийского конкурса «Я живу в России».
Заявки рассматриваются до 15 октября. Для участников Форума более подробная информация размещена на нашем сайте:
https://mediacongress.ru/dialogueofcul…forum_2022.