В Санкт-Петербурге пройдет XIV ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур»

Медиаконгресс «Содружество журналистов» и Государственный Эрмитаж информирует, что с 24 по 26 октября 2022 года в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже пройдет XIV ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур».

В рамках «Диалога Культур» в 2022 году пройдет:

Практическая конференция в Эрмитажном театре «Диалог культур в медиапространстве Евразии», где выступят ведущие мэтры журналистики, кино, фотографии и других креативных индустрий России и стран постсоветского пространства;

Представление трансграничных медиапроектов представителей российских и

евразийских медиа;

Фестиваль короткометражных фильмов и телевизионных сюжетов и международная фотовыставка, объединённые темой «Я здесь живу»;

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Я живу в России».

Заявки рассматриваются до 15 октября. Для участников Форума более подробная информация размещена на нашем сайте:

https://mediacongress.ru/dialogueofcul…forum_2022.