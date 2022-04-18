В России создано всероссийское движение «Сделано в России»

Проект «Сделано в России» — это всероссийское движение, созданное в целях поддержки отечественных брендов. Руководителем и автором концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» выступает Михаил Садченков. По его словам, создана инициативная группа предпринимателей в целях оказания поддержки отечественным брендам и формирования образа современного российского предпринимательства. Стратегическими партнёрами акции является Фонд «Росконгресс», Агенство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Яндекс и Роскачество.

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