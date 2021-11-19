В России создали основу для препарата, блокирующего проникновение коронавируса в клетку

Российские ученые создали вещество, которая блокирует проникновение коронавируса нового типа в клетку. Это может стать основой для нового средства для профилактики COVID-19. Об этом рассказал заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Вадим Макаров в ходе онлайн-собрания научного совета РАН «Науки о жизни».

По словам ученого, на протяжении длительного времени считалось, что взаимодействие SARS-CoV-2 с клеткой начинается с рецептора АСЕ2. Однако это оказалось не так — сначала он сцепляется с гепарансульфатным протеогликаном — белком, который играет важную роль в регуляции сцепки клеток с другими компонентами внеклеточного пространства.

«Созданная нами малая молекула, получившая название PDSTP, присоединяется не к вирусу, а к клетке хозяина. И блокирует таким образом возможность присоединения вируса к гепарансульфатному протеогликану. Это приводит к тому, что вирус далее не может присоединиться к АСЕ2 рецептору, прекращается его проникновение внутрь клетки, прекращается репликация и жизненный цикл вируса. <…> Ориентируемся на то, что завершим доклинические испытания в апреле-мае и будем подавать документы для регистрации на первую фазу клинических испытаний», — сказал Макаров.

По его словам, по активности PDSTP похож на ремдесивир — одно из немногих одобренных средств против тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного SARS-CoV-2. А профилактическое действие PDSTP даже выше, чем у ремдесивира, так как он действует, например, на тех этапах развития вируса, когда ремдесивир не действует.

«Масса замечательных препаратов, которые сейчас разрабатываются, имеют большую перспективу для лечения тяжелых больных, но выборочных, потому что они крайне дороги и труднодоступны. У нас синтетический продукт, который можно нарабатывать тоннами. Мы пошли по пути разработки лекарственной формы в виде спрея, чтобы блокировать именно самые первые симптомы. В настоящий момент был разработан прототип лекарственной формы, это однопроцентный раствор. Но мы, безусловно, обдумываем и вопросы относительно других лекарственных форм», — добавил Макаров.

Применение против новых вирусов

По словам Макарова, среди конкурентных преимуществ PDSTP по сравнению с другими лекарственными препаратами, которые разрабатываются в России и за рубежом, прежде всего, доказанная противовирусная активность по отношения к SARS-CoV-2.

«Доказан уникальный и универсальный механизм — нет больше разработок и никаких других препаратов, которые бы использовали этот самый механизм. Именно из-за того, что у нас вещество взаимодействует не с вирусом, а с клеткой хозяина, у нас очень маленький шанс развития резистентности. Создаются препараты для взаимодействия с шипом S-белка коронавируса, но мы прекрасно знаем, что S-белок постоянно мутирует. И даже если мы сделаем очень активное соединение на S-белок, то пройдет полгода-год, и в популяции этот препарат действовать перестанет», – пояснил ученый.

Макаров добавил, что такой механизм взаимодействия вируса с клеткой хозяина известен не только для коронавирусов, но и для целого ряда других высокопатогенных вирусов, в том числе цитомегаловируса, ВИЧ, вируса папилломы человека, герпеса и других.

«Потенциально PDSTP активен и против новых неизвестных вирусов, потому что не все вирусы, но многие, которые возникают, используют именно этот самый механизм. <…> Например, как и вирус Нипах, который, по мнению ВОЗ, на сегодняшний день является наиболее опасным вирусом, даже более опасным, чем Эбола. Но пока он не преодолел последний шаг — передачи от человека к человеку. Мы можем рассматривать наше соединения как некий препарат резерва», — пояснил Макаров.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Пока не существует специфических средств лечения и профилактики, однако их разработка продолжается.

Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/12961277