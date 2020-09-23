В России открыли революционный природный антибиотик

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.

Согласно заявлению специалистов, одной из важнейших задач мировой фармакологии на сегодняшний день является поиск препаратов, которые способны бороться с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Российские ученые сообщают, что открытое ими средство способно воздействовать на такие микроорганизмы. Исследователи также отмечают, что открытый ими антибиотик обладает универсальным характером, а также помогает справляться с бактериальными и грибковыми инфекциями.

Ранее ученые Университета Пердью в Австралии разработали препарат в качестве оружия для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым энтерококком. Исследователи получили биологические активные молекулы на основе препарата ацетазоламида, который использовался более 80 лет в борьбе с глаукомой, застойной сердечной недостаточностью и другими заболеваниями.

Источник: РИА Новости