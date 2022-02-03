В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще некоторое время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», — сказала она.

Специалист пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге сейчас доминирует омикрон-штамм, который более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, со своей стороны, предположил, что нынешняя волна пойдет на спад к концу февраля — началу марта.

«После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. <…> Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. <…> А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — предупредил ученый.

Накануне в России зарегистрировали более 140 тысяч новых случаев COVID-19, 17 тысяч человек госпитализировали. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ситуации с «омикроном» показатель госпитализации важнее. По его словам, перегрева здесь пока нет, но все необходимые меры уже принимаются.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант «дельта». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность «омикрона» от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

Источник: РИА Новости