В Республику Дагестан прибыла делегация Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Сегодня, 4 июня, в Дагестан прибыла делегация Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан во главе с Первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса РУ Садыком Сафаевым.

Встречали почётных гостей в аэропорту г. Махачкала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов, Полномочный представитель главы Дагестана в Народном Собрании РД Нюсрет Омаров, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов и врио Представителя МИД России в городе Махачкале Марат Османов.

Трехдневная программа пребывания узбекской делегации в регионе будет насыщенной.

В рамках пребывания делегация планирует провести встречу с Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и обсудить двустороннее сотрудничество между странами.

В планах также провести восьмое заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, ознакомиться с планами комплексной реставрации и реконструкции г. Дербента, посетить один из ведущих вузов республики – ДГУ и принять участие в торжественной церемонии открытия обелиска, посвященного узбекским строителям в микрорайоне «Узбекистан» г. Махачкалы.