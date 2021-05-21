Вакцинация, Здравоохранение

В Республику Дагестан поставлено 104 570 доз вакцины

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Иммунизация проводится тремя видами вакцин от COVID-19: «СПУТНИК V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Данные иммунные препараты обеспечивают выработку антител в высоком защитном титре, который не всегда достигается даже после перенесенной болезни. По данным отечественных и зарубежных научных исследований, эффективность составляет — 90-97%.

Переносимость их хорошая, тяжелых последствий не было, в отдельных случаях наблюдается небольшое повышение температуры и ломота в теле в первый день прививки.

В нашей республике иммунизировано от коронавируса 84 515 человек. Работает 86 стационарных и 47 мобильных пунктов вакцинации.

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