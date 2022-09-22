В республике создали молодёжное движение общественных сил «Zа Дагестан»

22 сентября в Доме Дружбы состоялось пленарное заседание молодёжного форума общественных сил «Zа Дагестан». В мероприятии принял участие вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов.

Заместитель Председателя Правительства Дагестана поприветствовал гостей и участников форума, а также отметил, что связывает с сегодняшней встречей надежду на сотрудничество и раскрытие в полной мере потенциала молодёжи, потому что в Дагестане самые активные, инициативные, высококвалифицированные молодые специалисты.

Продолжая, Телякавов анонсировал создание в регионального общественного движения «Zа Дагестан», целью которого служит консолидация сил всех патриотических молодёжных движений, защита интересов Дагестана и России, а также создание условий для успешной самореализации молодёжи. В рамках форума, вице-премьер ознакомил участников с дорожной картой развития движения, с его структурой и направлением деятельности.