Общество, Экономика

В республике проводятся мероприятия по трудоустройству граждан отказавшихся от террористической деятельности

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В рамках реализации госпрограммы РД «Содействие занятости населения» Министерство труда и социального развития Республики Дагестан проводит мероприятия по трудоустройству граждан, отказавшихся от террористической деятельности или отбывших наказание за террористическую деятельность. В текущем году на реализацию данных мероприятий выделено более миллиона рублей. Эти средства будут направлены на возмещение затрат работодателей на оплату двадцати трёх трудоспособных граждан. В настоящее время ОСЗН Минтруда Дагестана проводит отбор работодателей для предоставления данной субсидии, которая составляет восемнадцать тысяч рублей на одного человека с периодом до трёх месяцев. Мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым графиком, который опубликован на сайте Минтруда Дагестана.

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