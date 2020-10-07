В республике продолжаются ремонтные мероприятия в рамках проекта «Мой Дагестан — мои дороги»

Активные мероприятия по благоустройству дорожно-уличной системы проводятся в МР «Ахтынский район». На текущий год здесь запланированы ремонтные мероприятия на территории общей протяженностью более полутора километра.

На данный момент в муниципалитете завершены ремонтные мероприятия трех улиц. Работы проводятся в рамках реализации приоритетного проекта развития «Мой Дагестан — мои дороги», инициатором которого выступил Владимир Васильев.

Аналогичные мероприятия по благоустройству улиц проводятся и в других муниципалитетах региона. Общая площадь запланированных мероприятий превышает двести шестьдесят один километр.