В республике наступит «Ночь театров»

27 марта впервые в Дагестане пройдет «Ночь театров». Данное мероприятие состоится в рамках празднования Всемирного дня театра. Для участия в акции все театры республики подготовили разнообразную программу, в составе которой мастер-классы, постановки, викторины и многое другое. Инициатором проведения акции «Ночь театров» в Дагестане выступает Министерство культуры РД. В целях обеспечения безопасности населения все мероприятия будут проводиться при соблюдении предписаний Роспотребнадзора, в том числе касательно заполняемости зала, которая не должна превышать пятьдесят процентов.

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