Общество

В республике «легализована» работа почти 20 тысяч человек

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Председатель Правительства Дагестана сообщил о том, что в регионе «легализована» работа почти 20 тысяч человек. Из них больше половины составляют предприниматели и самозанятые.

Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что работа в муниципалитетах республики по снижению неформальной занятости ведётся неравномерно. По словам премьера, успешна организована работа в данном направлении в Буйнакске, Сулейман-Стальском и Гунибском районах. Резюмируя, Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Мураду Казиеву ознакомится с работой муниципальных комиссий с выездом на места.

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