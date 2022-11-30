В республике «легализована» работа почти 20 тысяч человек

Председатель Правительства Дагестана сообщил о том, что в регионе «легализована» работа почти 20 тысяч человек. Из них больше половины составляют предприниматели и самозанятые.

Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что работа в муниципалитетах республики по снижению неформальной занятости ведётся неравномерно. По словам премьера, успешна организована работа в данном направлении в Буйнакске, Сулейман-Стальском и Гунибском районах. Резюмируя, Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Мураду Казиеву ознакомится с работой муниципальных комиссий с выездом на места.