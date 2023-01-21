В рамках визита в ДГТУ глава кабмина Дагестана ознакомился и положительно оценил деятельность

Образовательного центра «Технология швейных изделий» , где обучаются будущие портные и повышают квалификацию действующие специалисты.

Центра современных информационных технологий, который обеспечивает развитие инфраструктуры информатизации университета.

Регионального Центра оценки компетенций АНО «Россия – страна возможностей», в нем студенты проходят диагностику своих лидерских и управленческих навыков, получают оценку эмоционального интеллекта, ориентации на результат, способности к анализу информации и принятию решений.

Научно-образовательного центра «Современные строительные материалы и конструкции», чьи сотрудники проводят разработку проектов реконструкций зданий и сооружений, научные исследования в области разработки новых строительных материалов и тд.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7337