В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Хивском районе на ремонт улиц потратят 11,5 млн рублей

В рамках регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в 2022 году в Хивском районе отремонтируют 4 улицы общей протяженностью 2,3 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в этом году выделено 11,5 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году в Хивском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» отремонтировали 4 улицы общей протяженностью 1,6 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете было выделено 6,8 млн рублей.

Следует отметить, что на ремонт и капитальный ремонт муниципальных улично-дорожных сетей в 2022 году в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» предусмотрен 1 млрд. 680,2 млн рублей.