В рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» в Дагестане возводится 90 объектов

В рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории Дагестана в 2021 году осуществляется строительство девяноста объектов образовательной сферы. Ход строительства данных объектов в режиме ВКС обсудил министр просвещения РФ Сергей Кравцов и врио вице-премьера РД Манвел Мажонц, врио министра образования науки РД Яхья Бучаев, а также начальник Управления Правительства РД по капитальному строительству Магомед Азизов. По словам Манвела Мажонца, в республике в рамках данных нацпроектов строится 33 школы и пятьдесят семь садиков. Из них в текущем году в эксплуатацию планируется ввести 19 объектов. По словам Яхьи Бучаева, по ряду объектов достигнута уже стопроцентная готовность.

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