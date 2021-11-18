В рамках БКД в Буйнакске отремонтировали 7 км дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Буйнакском районе отремонтировали 7 км дорог.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт на участке автомобильной дороги Буйнакск – Кизилюрт км 0 – км 7. Дорога связывает населенные пункты Буйнакского района и муниципальные районы, расположенные в горных районах с Махачкалой.

Всего в этом году в Дагестане в рамках нацпроекта реконструируют 51 км дорог и 54 км улично-дорожной сети Махачкалы. На это выделено 2,4 млрд рублей.