В рамках акции «Мы вместе» жители Лакского района собрали для участников СВО гуманитарный груз

Посылки были собраны учителями и учащимися Щаринской, Шовкринской, Кундынской Курклинской школ и СПК с. Ури.

Глава села Куркли Сабир Буттаев от себя лично отправил военнослужащим комплект обмундирования.

В посылки упакованы продукты первой необходимости, теплые вещи, средства гигиены и др. Женщины районной администрации, отдела сельского хозяйства и архива отправили участникам СВО теплые носочки.

Кроме того, учащиеся положили в посылки письма военнослужащим, в которых они обратились к бойцам с тёплыми пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой.

По словам заместителя главы муниципалитета Явсупа Гамзаева, акция проводится на добровольной основе. Учителя и учащиеся школ собрали посылки по своему желанию, в знак поддержки наших солдат. Он также отметил, что акция будет продолжена и все желающие граждане, организации могут принять участие в ней.