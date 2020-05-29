В рамках акции «Мы вместе» работники КЦСОН раздали продуктовые наборы жителям Агульского района

В сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике и по всей России очень много людей оказалось в жизненно трудном положении, потеряв работу и оставшись без заработка. Однако нашлись люди, которые смогли помочь населению, оказавшемуся в тяжелом положении.

На протяжении всего времени в условиях пандемии в районе посильную помощь нуждающимся оказывали благотворительный фонд «Инсан», депутат НС РД Тимур Гусаев, предприниматель и политик Сулейман Керимов, а также земляки-меценаты выходцы из Агульского района, за что им большое спасибо.

По всей республике Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд «ЖИВИ И ДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГИМ» продолжает акцию #МыВместе. Она направлена на поддержку граждан пожилого возраста (65 лет и старше), которые попали в особую группу риска в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.

Накануне фонд отправил в Агульский район более 200 продуктовых наборов первой необходимости для дальнейшей раздачи пожилым людям.

Непосредственное отношение к этой категории граждан имеют социальные работники КЦСОН Агульского района, за которыми закреплены подопечные в возрасте старше 65 лет, находящиеся на учете центра. Они и взялись на раздачу этих продуктовых наборов. Со вчерашнего дня, 28 мая, идет доставка до каждого пожилого человека находящегося на учете в организации. Доставка осуществляется по списку и под роспись получателя.

В свою очередь, пожилые люди выразили слова благодарности инициаторам этой акции и специалистам КЦСОН за оказанное им признание и помощь.

Батитай Габибулаева