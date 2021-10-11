В районных администрациях Махачкалы начали работу МЦУ

Заместитель главы администрации Ленинского района города Махачкалы Руслан Алибегов посетил Центр управления регионом Республики Дагестан. В рамках встречи обсуждалось появление муниципального центра управления в городской районной администрации, а также подключение МЦУ к системе «Инцидент Менеджмент». Подключение чиновников к системе мониторинга жалоб способствует установлению обратной связи между населением и властью. Так, поступившее обращение теперь будет рассматриваться в течение суток с момента регистрации.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники