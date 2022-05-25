В районах Дагестана восстанавливают дороги после обвала

Первый вице-премьер Руслан Алиев начал заседание с вопроса о ситуации в Рутульском и Дахадаевском районах, где вчера из-за ливня произошел обвал дороги.

Он попросил министра транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулата Салавова доложить о текущей обстановке.

«В Рутульском районе 13 населенных пунктов остались без транспортного сообщения, какая работа ведется по восстановлению дорог?», — поинтересовался Алиев.

Как сообщил Салавов, с утра уже начаты работы.

«В Рутульском районе работает 4 единицы техники — 2 экскаватора, бульдозер и погрузчик, планируется к 16:00 открыть одну полосу дороги. В Дахадаевском районе также начаты работы, приступить к ним вчера не удалось из-за погодных условий.

Вопрос на постоянном контроле, по изменении ситуации буду докладывать», — доложил Салавов.

Напомним, накануне в Рутульском районе в результате обвально-осыпного процесса между населенными пунктами Гельмец и Кина без автомобильного сообщения остались 13 сел.