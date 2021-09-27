В районах Дагестана продолжаются восстановительные работы после ливневых дождей

Заместитель Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание противопаводковой комиссии для обсуждения хода ликвидации последствий ливневых дождей.

В Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском районах были повреждены и разрушены автомобильные дороги, отключалось электричество и связь.

Реки Аварское и Андийское койсу вышли из берегов, водохранилища гидроэлектростанций, расположенных на реке Сулак, были размыты.

На территории Кизилюртовского района в зону возможных подтоплений попали 5 населенных пунктов: Кироваул, Нечаевка, Султанянгиюрт, Нижний Чириюрт и Зубутли-Миатли. Здесь организована работа оперативных групп по мониторингу опасных участков», — сообщил вице-премьер.

По данным МЧС, без автомобильного сообщения остается Цунтинский район, к вечеру работы по восстановлению планируется завершить.