В прошлом году в Дагестане мерами господдержки на общую сумму более 5 млрд рублей смогли воспользоваться свыше 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства

Более того – в последние годы удалось не только сохранить показатели их деятельности, но и обеспечить динамику роста. О мерах, которые этому способствовали, доложил Сергею Меликову врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Гусейнов.

Среди них – новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан и налоговые льготы, в том числе: налоговая ставка в размере 1% на доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;

налоговая ставка в размере 5% на доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Отметим, на начало года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Дагестану зарегистрировано 44 тысячи субъектов. Здесь занята почти 10-я часть населения региона.