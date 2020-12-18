Политика

В предстоящем году 543 населённых пункта Дагестана будут подключены к высокоскоростному интернету

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После выступления Президента Российской Федерации Владимира Путина и высказывания о необходимости подключения пунктов с малым населением к интернету, его прокомментировал врио главы Минкомсвязи Дагестана Сергей Снегирев. По его данным, в нынешнем году 92 населённых пункта с населением более 250 человек было обеспечено высокоскоростным интернетом. Данная работа проведена в рамках соглашения между Республикой Дагестан, Минкомсвязи республики и ПАО «Ростелеком».

Соглашение предусматривает обеспечение интернетом 543 населённых пункта Дагестана.

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