В преддверии  священного месяца Рамадан активисты федерального проекта «Трезвая Россия» провели информационный рейд

В рамках этого мероприятия они довели до предпринимателей информацию о Законе Республики Дагестан №27 от 23.04.2013 года, согласно которому запрещается розничная продажа алкогольной продукции на период религиозного поста в месяц Рамадан.

В рамках акции проинформировали более ста предпринимателей. К акции подключились сотрудники министерства образования РД, отдела просвещения Муфтията РД, спортсмены. По словам координатора проекта Рамазана Рамазанова, данная акция пройдёт во всех городах нашей республики.