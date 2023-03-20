Общество

В преддверии  священного месяца Рамадан активисты федерального проекта «Трезвая Россия» провели информационный рейд

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В рамках этого мероприятия они довели до предпринимателей информацию о Законе Республики Дагестан №27 от 23.04.2013 года, согласно которому запрещается розничная продажа алкогольной продукции на период религиозного поста в месяц Рамадан.

В рамках акции проинформировали  более ста предпринимателей. К акции подключились сотрудники министерства  образования РД, отдела просвещения Муфтията РД, спортсмены. По словам координатора проекта Рамазана Рамазанова, данная акция пройдёт во всех городах нашей республики.

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